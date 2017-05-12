Трамп створив комісію з розслідування порушень на виборах

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення комісії з розслідування порушень на виборах.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Раніше він заявляв, що на торішніх президентських виборах мільйони людей проголосували нелегально, і саме тому він програв за загальною кількістю голосів виборців. Проте доказів на підтримку своїх слів президент тоді не представив.

Головою комісії призначено віце-президента Майка Пенса, повідомила журналістам заступник прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс.

Комісія повинна ретельно вивчити проблеми, що стосуються процесу реєстрації виборців та голосування на федеральних виборах.

Представники Білого дому повідомляли про те, що комісія проведе аналіз заяв про порушення при реєстрації і проведення голосування по всій країні під час минулорічних президентських виборів.

Раніше сьогодні Трамп заявив, що хотів би знати, Росія втручалася в американські президентські вибори, проте наполягає, що ніякої змови між ним і РФ не було.