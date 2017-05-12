Російський винищувач пролетів в шести метрах від розвідувального літака США

Російський винищувач пролетів приблизно в шести метрах (20 футів) від американського розвідувального літака в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це заявила представник ВМС США у Європі Памела Кунце, повідомляє NBC News.

Кунце зазначила, що інцидент стався ще 9 травня і командир американського літака визнав дії російського винищувача безпечними і професійними.

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Кунце зазначила, що Poseidon займався виконанням "рутинних завдань"

У виданні також відзначили, що 20 футів (близько шести метрів) раніше вважалися американськими військовими небезпечним відстанню для подібних маневрів. Однак, за словами Кунце, дистанція — це лише один з критеріїв при оцінці професіоналізму зближення. Вона сказала, що враховувати необхідно також швидкість, висоту, видимість і інші фактори.

Як повідомляв УНІАН раніше, Пентагон підтримав план з інвестицій близько 8 мільярдів доларів, необхідних для збільшення присутності США у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні протягом наступних п'яти років.

"США можуть збільшити свою присутність в регіоні допомогою модернізації військової інфраструктури, проведення додаткових навчань та розгортання додаткових сил і кораблів, пише видання, відзначаючи, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі виробляє свою політику щодо Азії", - йдеться в повідомленні.