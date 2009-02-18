Службу зовнішньої розвідки створено в Казахстані

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв своїм указом створив Службу зовнішньої розвідки, повідомила прес-служба адміністрації президента.

"З метою реалізації Стратегії національної безпеки Казахстану на 2007-2012 рр., зміцнення національної безпеки та оптимізації структури спеціальних служб Казахстану утворено Службу зовнішньої розвідки Республіки Казахстан "Сирбар" як державний орган, безпосередньо підпорядкований і підзвітний президентові Республіки Казахстан", - зазначається в повідомленні прес-служби.

Директором служби зовнішньої розвідки призначений Жанкулієв Аманжол. Указом голови держави він звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла Республіки Казахстан в Швейцарській Конфедерації, постійного представника Республіки Казахстан при відділенні Організації Об`єднаних Націй та інших міжнародних організаціях в місті Женеві (Швейцарія), надзвичайного і повноважного посла Республіки Казахстан в Князівстві Ліхтенштейн, державі Ватикан за сумісництвом у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Водночас указ скасовує Службу "Барлау" Комітету національної безпеки Республіки Казахстан.

РІА "Новости"