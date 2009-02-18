Обама відправить до Афганістану ще 17 тисяч солдатів
У зв`язку з погіршенням ситуації
Сполучені Штати Америки підсилять свій військовий контингент в Афганістані.
Як повідомляє радіо «Свобода», Президент США Барак ОБАМА вирішив направити в Афганістан 17 тисяч військовослужбовців - додатково до дислокованого в цій країні американського контингенту.
Б.ОБАМА заявив, що посилення військ необхідне у зв`язку з погіршенням ситуації в Афганістані.
Президент США вважає, що Афганістану досі не приділялося тієї "стратегічної уваги", якої терміново потребує ця країна.
Навесні в Афганістан будуть направлені частини морської піхоти. Влітку до них приєднаються армійські підрозділи.
Війська США, що знаходяться нині в Афганістані, налічують понад 30 тисяч чоловік, війська інших країн коаліції – понад 38 тисяч.