Обама відправить до Афганістану ще 17 тисяч солдатів

Сполучені Штати Америки підсилять свій військовий контингент в Афганістані.

Як повідомляє радіо «Свобода», Президент США Барак ОБАМА вирішив направити в Афганістан 17 тисяч військовослужбовців - додатково до дислокованого в цій країні американського контингенту.

Б.ОБАМА заявив, що посилення військ необхідне у зв`язку з погіршенням ситуації в Афганістані.

Президент США вважає, що Афганістану досі не приділялося тієї "стратегічної уваги", якої терміново потребує ця країна.

Навесні в Афганістан будуть направлені частини морської піхоти. Влітку до них приєднаються армійські підрозділи.

Війська США, що знаходяться нині в Афганістані, налічують понад 30 тисяч чоловік, війська інших країн коаліції – понад 38 тисяч.