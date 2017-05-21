Головне, щоб не добили: росіянина, після спроби лінчувати у Мексиці, відмовлялись лікувати у госпіталі

У Мексиці у госпіталі не хотіли лікувати росіянина Олексія Макеєва, якого намагались лінчувати місцеві мешканці у Канкуні за образи. Про це повідомив російський консул Дмитро Болбот, пишуть «РІА Новости».

Однак, в даний час Макєєв знаходиться в лікарні.

«Зараз найголовніше - щоб його не добили і лікували. Є дані, що в Hospital General, куди його доставили, його не хотіли лікувати, ми виходимо на керівництво госпіталю, щоб воно взяло цю тему під контроль », - додав консул.

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Консул також розповів, що Макєєв раніше нападав на туристів з Росії. «Ще в листопаді до нас надходили скарги від росіян, тоді ж ми зверталися в МЗС і прокуратуру з проханням захистити від нього наших і місцеве населення», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Мексиці в курортному місті Канкун сотні людей вирішили лінчувати росіянина Олексія Макєєва після публікації відео на Youtube, де він вигукував гасла і образи на адресу мексиканців.