Верховний суд Венесуели позбавив парламент законодавчих повноважень

Верховний суд країни увечері у середу, 29 березня, позбавив парламент, у якому домінує опозиція, законодавчих повноважень, повідомляє Deutsche Welle.

Допоки Національна асамблея порушуватиме законодавство та проявлятиме неповагу до суду, парламентські повноваження виконуватимуться напряму конституційною палатою (Верховного суду. - Ред.) або органом, який вона висуне, зазначається у висновку суду. Опозиційні депутати назвали рішення суду "диктатурою" та "переворотом".

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22 березня Верховний суд Венесуели вже позбавив парламентаріїв депутатської недоторканості, відкривши тим самим шлях до їх кримінального переслідування.

У серпні минулого року суд постановив, що опозиційна більшість у парламенті порушила закон, привівши до присяги трьох депутатів, звинувачених у фальсифікаціях на виборах. Опозиція ж називає ці звинувачення сфабрикованими. Разом із цими депутатами вона контролювала би дві третини парламенту.

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку січня Національна асамблея Венесуели оголосила президента країни Ніколаса Мадуро таким, що "залишив свій пост". Зокрема, більшість в опозиційному парламенті проголосувала за відставку глави держави, в силу "невиконання ним своїх обов'язків".

В той же день Верховний суд країни постановив, що депутати Національних зборів Венесуели повинні зупинити процедуру відсторонення президента Ніколаса Мадуро від посади, оскільки вона не передбачена конституцією країни.

На тлі зростаючого невдоволення населення на виборах в 2015 році опозиції вдалося отримати більшість місць у парламенті, однак уряд і Верховний суд країни, що як і раніше повністю контролюються прихильниками Мадуро, успішно зривають будь-які законодавчі ініціативи парламенту.