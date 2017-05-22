У Таїланді на річницю військового перевороту прогримів вибух, понад 20 людей постраждали

Щонайменше 24 людини постраждали в результаті вибуху в лікарні в центрі Бангкока, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Вибух у лікарні Пхрамонгкутклао, де проходять лікування відставні військовослужбовці, прогримів у день річниці військового перевороту в Таїланді в 2014 році.

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За попередніми даними, в лікарні спрацював вибуховий пристрій, який, швидше за все, було заховано в пакеті, повідомляє поліція.

Згідно з інформацією поліції, більшість постраждалих в результаті вибуху отримали неважкі травми.

Як повідомляється, вибух стався в аптеці лікарні і викликав сильне задимлення в будинку, що призвело до паніки. Проте, за даними поліції, необхідності в евакуації пацієнтів і персоналу лікарні немає.

9 травня два вибухи прогриміли біля супермаркету таїландського міста Паттані, в результаті інциденту поранення отримали 40 осіб.