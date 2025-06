Компанія пояснила це складною економічною ситуацією в країні.

У бразильському Playstation Store раптово зросли ціни на ігри. Подорожчання торкнулося як майбутніх релізів, так і старих проєктів Sony.

Офіційно підвищення планували тільки на вересень, його запровадили достроково, нібито через нестабільну економіку та коливання валютного курсу.

Оновлені ціни почали з'являтися в магазині за останню добу, і гравці відразу помітили різкий стрибок. За словами Sony, перегляд цін мав відбутися ближче до осені, паралельно з релізом Ghost of Yotei, але ситуація на ринку змусила прискорити процес.

Якщо раніше в розрахунках використовувався курс близько 5 бразильських реалів за долар, то тепер, судячи з усього, перерахунок йде вже ближче до 5,50. Через це, наприклад, WUCHANG: Fallen Feathers подорожчала з приблизно 250 до 284,90 реалів, Lost Soul Aside, з 299 до 334,90, а The Last of Us Part I і Astro Bot тепер коштують 399,90 і 339,90 відповідно.

Раніше ми розповідали, що Sony підвищила ціни на Playstation 5 у Європі, Великій Британії, Новій Зеландії та Австралії. У середньому вартість консолі збільшилася на 10%.

Крім того, ми повідомляли, що в Японії стрімко набирає популярність послуга з оренди Playstation 5. У середньому консоль можна орендувати за 6 доларів на тиждень.

