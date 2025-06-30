Він наближається до Землі із запаморочливою швидкістю і ставить під сумнів класичні закони фізики.

NASA оголосило про найбільше відкриття, яке кидає виклик давнім припущенням учених і викликає в них інтригу щодо істинної природи квантової реальності.

Як пише Ecoticias, за словами вчених з Університету Торонто, "негативний час" - колись вважався всього лише ілюзією - тепер можна виміряти за допомогою квантової механіки.

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Річ у тім, що протягом десятиліть "негативний час" розглядали як дивну концепцію, яку вважали наслідком спотворень у тому, як світлові хвилі взаємодіють із матеріалами.

Однак нещодавні експерименти стали суттєвим викликом цим уявленням. Їх провели вчені Ефраїм Штейнберг і Даніела Ангуло, зосередившись на тому, як фотони взаємодіють з атомами.

Вони вимірюють тривалість часу, протягом якого атоми поглинають, а потім відображають світло, тимчасово "збуджуючи" їх. Дивно, але деякі з цих часових відрізків виявилися коротшими за нуль.

Штейнберг пояснив, що такі результати виключають подорожі в часі або порушення фізичних законів у їхньому звичайному розумінні.

Аналізуючи тривалість взаємодії фотонів з атомами, команда Ангуло виявила інтервали, які виходили за рамки очікуваних; начебто фотони виходили з матеріалу, перш ніж повністю увійти в нього. Протиріччя далеке від порушення принципів часу зображення для спеціальної теорії відносності - просто немає нічого, що рухалося б швидше за світло.

Таким чином, це ілюструє ймовірнісні характеристики квантової механіки, в рамках яких час поводиться довільно.

Дослідження підкреслюють, наскільки природно нечіткими є частинки, такі як фотони, визначаючи сценарії створення множинних станів, майже одночасно, всупереч лінійним часовим лініям.

Стейнберг зазначив, що під час дослідження вони не намагалися переписати фізику, а просто наголосили на дивовижності квантових вимірів та їхньому відхиленні від класичних очікувань.

Це вже викликало бурхливі дискусії в науковому світі. Відомий фізик Сабіна Хоссенфельдер відкинула термінологію від'ємного часу як таку, що вводить в оману, назвавши її просто фазовими зсувами на шляху фотона, а не властивістю часу.

"Термін "негативний час" змусив кинути виклик сприйняттю традиційного мислення і закликає до подальших досліджень... Це відкриття демонструє, як квантова фізика може, здавалося б, іти врозріз зі здоровим глуздом", - констатувало видання.

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Раніше вчені відкрили новий вид гігантських метеликів. Tacola kamitanii належить до підродини метеликів Limenitidin, до якої входять і деякі з нині живих видів.

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