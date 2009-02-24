Франція вперше за 60 років відкриває військову базу

Франція має намір відкрити військову базу на території Об`єднаних Арабських Еміратів. Про це в Абу-Дабі повідомив міністр оборони Ерве Морен, перебуваючи на 9-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEX 2009. Він зазначив, що використання військової бази почнеться в травні ц.р., що, за його словами, сприятливо позначиться на розвитку відносин двох країн.

Е.Морен повідомив, що Париж розраховує відігравати важливу роль в Перській затоці і забезпечувати мир і безпеку регіону.

Він висловив упевненість, що відносини між Францією і ОАЕ встановлені на основі взаємної довіри і є прикладом дружніх зв`язків. Для Франції ОАЕ є реальним партнером, який вже в 1994 р. підписав з нею угоду у сфері оборони. Е.Морен висловив надію на зміцнення двосторонньої співпраці в цьому напрямі, передає "Сіньхуа".

Військова база Франції в ОАЕ стане першою, створеною за кордоном після закінчення Другої світової війни.

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