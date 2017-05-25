Трамп розповів Дутерте про атомні підводні човни США біля берегів Північної Кореї - ЗМІ
12:32, 25 травня 2017Світ
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Трамп підкреслив, що глава КНДР Кім Чен Ин може бути «божевільним».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови розповів філіппінському лідеру Родріго Дутерте про два американські атомні підводні човни, розміщені біля берегів КНДР, передає USA Today з посиланням на стенограму бесіди.
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«У нас там багато бойових сил. Дві субмарини, найкращі в світі, але це не те щоб ми хотіли їх використовувати», — сказав американський лідер.
Трамп підкреслив, що глава КНДР Кім Чен Ин може бути «божевільним», зазначивши, що Пекін також повинен чинити тиск на Пхеньян.
Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що ніхто не має права вносити хаос у ситуацію на Корейському півострові.
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