Трамп розповів Дутерте про атомні підводні човни США біля берегів Північної Кореї - ЗМІ

12:32, 25 травня 2017
Світ
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Трамп підкреслив, що глава КНДР Кім Чен Ин може бути «божевільним».

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови розповів філіппінському лідеру Родріго Дутерте про два американські атомні підводні човни, розміщені біля берегів КНДР, передає USA Today з посиланням на стенограму бесіди.

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«У нас там багато бойових сил. Дві субмарини, найкращі в світі, але це не те щоб ми хотіли їх використовувати», — сказав американський лідер.

Трамп підкреслив, що глава КНДР Кім Чен Ин може бути «божевільним», зазначивши, що Пекін також повинен чинити тиск на Пхеньян.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що ніхто не має права вносити хаос у ситуацію на Корейському півострові.

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Теги: #Трамп#Дутерте#США та КНДР#атомні човни