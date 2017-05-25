Макрон закликав європейців до зміцнення співпраці щодо безпеки

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликає європейських партнерів до зміцнення співпраці в галузі безпеки та обміну розвідувальними даними після теракту в англійському Манчестері.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав у Брюсселі, куди прибув для участі у зустрічі лідерів країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

У Брюсселі під час прийому в резиденції прем'єр-міністра Бельгії Чарльза Мішеля Макрон наголосив на "безпековому порядку денному" для Європи, який має включати заходи із захисту робітників від наслідків глобалізації, а також посилення взаємодії, щоб завадити подальшим терористичним атакам.

"З терористичною загрозою в Манчестері наші британські друзі декілька днів тому пережили те, через що наші дві країни вже проходять впродовж останніх декількох місяців", - заявив Макрон на спільній прес-конференції з головою уряду Бельгії.

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"Окрім солідарності, це очевидно, що європейську співпрацю нам необхідно зміцнити у сфері розвідки, обміну інформації та захисту наших спільних кордонів", - сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок теракту в концертному залі "Манчестер Арена" загинули 22 особи та щонайменше 119 дістали поранення. Загинув також і нападник.

Терорист-смертник Салман Абеді, який здійснив напад, народився у Великій Британії, в родині лівійців. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері. Радикальне ісламське угруповання повідомило, що один з її "солдатів" привів у дію вибухівку під час концерту американської співачки Аріани Гранде. 23 травня було затримано першу особу після теракту, чоловіку виповнилося 23 роки. 24 травня було затримано ще трьох осіб на півдні Манчестера і одну особу у Вігані у зв'язку з терактом.