Поліція затримала ще одного підозрюваного у справі про теракт в Манчестері

08:51, 26 травня 2017
Світ
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Всього було затримано 10 осіб.

Поліція оточила місце вибуху в Манчестері / REUTERS

Вранці в п'ятницю поліція Манчестера за підозрою в причетності до теракту на стадіоні затримала ще одну людину.

Читайте також"Допомогла терористам перемогти": 23-річна Аріана Гранде натрапила на шквал критики після трагедії"Цього ранку, 26 травня, у Мосс Сайді був затриманий ще один чоловік. Це пов'язано з атакою на стадіон Манчестера", - сказано в повідомленні місцевої поліції в "Твіттері".

Всього у зв'язку з цією справою затримано 10 осіб, але пізніше двоє – чоловік і жінка – відпущені. Вранці в п'ятницю проводяться обшуки в сусідньому районі.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде прогримів вибух, в результаті якого загинули 22 людини і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс з собою саморобний вибуховий пристрій.

23 травня відповідальність за теракт в Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Увечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного в скоєнні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився в Манчестері в сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера щонайменше протягом останніх десяти років.

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