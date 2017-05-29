У Росії в червні мають намір провести нові мітинги й ходу

У мерію Москви подана заявка на проведення мітингу проти корупції, запланованого на 12 червня. Її копію на своєму сайті опублікував російський опозиціонер Олексій Навальний.

Час проведення акції - з 14:00 до 17:00 12 червня, заявлена кількість учасників - до 15 тис. осіб.

"Наразі про участь в акції 12 червня заявили ініціативні групи в 212 містах країни", - розповів опозиціонер.

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Мета заходу, як йдеться у заявці, - "Виступ на підтримку вимог розслідувати факти корупції вищих посадових осіб Росії".

"26 березня ми продемонстрували всім, що збираємо людей найбільше. У нас без грошей і на "несанкціоновані" акції виходить людей більше, ніж влада збирає шляхом примусового згону бюджетників", - йдеться у повідомленні Навального.

Заявник акції в Москві - я сам, як і в минулий раз https://t.co/i4w0EYPle3pic.twitter.com/gptVXMcJVk — Alexey Navalny (@navalny) May 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше Навального затримали 26 березня через кілька хвилин після початку несанкціонованої акції проти корупції в Москві. Столичні поліцейські в цей день затримали більше тисячі чоловік.

Антикорупційні акції 26 березня пройшли практично в ста містах Росії. Приводом для їхнього проведення стало розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про "таємну імперію" прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У ньому стверджується, що Медведєв через підставні фонди та довірених осіб володіє кількома садибами, яхтами, квартирами, агрокомплексом та виноробними в Росії та Італії.