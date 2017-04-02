До центру Москви стягнули ОМОН, затримані кілька осіб (фото)

У центрі Москви Манежну площу оточили металевими загородженнями, а на вході на Червону площу встановили металошукачі. Також у центр міста стягнули ОМОН і бійців Росгвардии. Були затримані кілька людей. Про це повідомляє «Дождь».

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Як повідомив у Twitter блогер Ілля Варламов, на Манежній площі поліція затримала підлітка. За словами Варламова, під час обшуку у юнака «знайшли підручник з алгебри, конституцію і пачку грошей (швидше за все іграшкових)».

При обшуку у затриманого школяра знайшли підручник з алгебри, конституцію і пачку грошей (швидше за все іграшкових) — Ілля Варламов (@varlamov) April 2, 2017

Пізніше на Манежній площі затримали активіста, який говорив про те, що президент Росії Володимир Путін «наш лідер». І ще одного підлітка.

До затримання співробітниками поліції підліток розповідав оточили його співробітникам ЗМІ про те, що він прийшов на Манежну площу для прогулянки і «виконання 31-ї статті Конституції Росії». Після цього до нього підійшов невідомий чоловік і кілька разів запитав його про те, що він тут робить. Після цього чоловік зажадав, щоб юнак йшов додому.

Крім того, як пише «Медуза», поліція затримала на Манежній площі активіста, який почав виголошувати промову про врегулювання всіх конфліктів на Землі. Молодий чоловік сказав: «Хочу, щоб до нас в країну приїжджали, щоб ми скрізь їздили, щоб було все нормально. Щоб всі конфлікти, які сьогодні на землі відбуваються, врегульовувалися».

Прес-секретар заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що політик не коментував підготовку протестних акцій 2 квітня. Інформацію про те, що опозиціонер нібито відкинув свою причетність до анонсованої в соціальних мережах акції, вона спростувала: «Навальний з великим подивом дізнався про його «позицію» щодо 2 квітня, опублікованої в ЗМІ. Це вигадка. Жодних інтерв'ю на цю тему він не давав».

Навальний з великим подивом дізнався про його "позиції" за 2 квітня, опублікованої в ЗМІ. Це вигадка.Жодних інтерв'ю на цю тему він не давав — Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) April 2, 2017

Олексій Навальний закликав масово виходити на антикорупційні протести 26 березня.

Російська Генпрокуратура зажадала від Роскомнагляду заблокувати сторінки в соцмережах із закликами вийти на акцію 2 квітня. Напередодні стало відомо, що Слідчий комітет порушив справу про заклики до масових заворушень у Москві. Встановлюються особи людей, які розміщували їх у соціальних мережах.

Поліція Москви застерегла жителів міста від участі в цій акції. Там підкреслили, що мерія не отримувала повідомлень про проведення акції, і вона не узгоджена з владою.