Навальний анонсував нову масову акцію в Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що планує провести 12 червня в Москві і в інших містах масову акцію з тими ж гаслами, що і на несанкціонованому антикорупційному ході, що відбувся 26 березня.

Навальний не уточнив, чи збирається погоджувати московську акцію з міською владою, пише Русская служба BBC.

Поки що заявку на проведення мітингу подати він все одно не може, оскільки за законом вона подається місцевій владі не раніше ніж за 15 днів до запланованоъдати його проведення.

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Навального затримали 26 березня через кілька хвилин після початку несанкціонованої акції проти корупції в Москві. За інформацією проекту «ОВС-Інфо», столичні поліцейські в цей день затримали більше тисячі людей.

Антикорупційні акції 26 березня пройшли практично в ста містах Росії. Приводом для їх проведення стало розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального про «таємну імперію» прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У ньому стверджується, що Медведєв через підставні фонди та довірених осіб володіє кількома садибами, яхтами, квартирами, агрокомплексом та виноробними комплексами в Росії та Італії.