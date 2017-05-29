Макрон хоче посилити співпрацю з РФ задля миру в Сирії

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон хоче посилити співпрацю з Російською Федерацією для пошуку шляхів встановлення миру в Сирії.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.

Говорячи про ситуацію в Сирії, Макрон сказав, що нагадав Путіну про французькі пріоритети, які стосуються боротьби з тероризмом та викорінення терористичних груп, і зокрема, угруповання "Ісламська держава".

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За його словами, Франція та Росія можуть співпрацювати разом щодо Сирії, і будуть це робити у наступні місяці.

"Я хочу, щоби ми змогли організувати демократичний перехід шляхом збереження сирійської держави", - заявив Макрон.

На його переконання, держави, які не спроможні підтримувати своє існування на Близькому Сході, є загрозою для західних демократій.

Також він сказав, що повідомив Путіну, що "дуже чіткою червоною лінією для нас є застосування хімічної зброї". Зокрема, як наголосив Макрон, будь-яке застосування хімічної зброї призведе до негайного прийняття заходів у відповідь.

Окрім того, президент Франції сказав, що бажає обмінюватися інформацією щодо ситуації у Сирії, щоб мати краще розуміння щодо того, що відбувається у цій країні.

Макрон заявив, що необхідно забезпечити гуманітарний доступ в Сирії для мирних громадян, які його потребують, і що невинне цивільне населення не повинно страждати.

"У цьому зв'язку я хочу, щоби обидві наші країни зміцнили співпрацю з прагненням знаходження довготривалого інклюзивного рішення щодо викорінення тероризму, яке дозволить повернути мир у Сирії", - заявив Макрон.