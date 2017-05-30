У Мексиці "наці-лорду" з Росії пред'явили звинувачення у вбивстві

Прокуратура мексиканського штату Кінтана-Роо пред'явила росіянину Олексію Макєєву звинувачення в навмисному вбивстві, повідомили у посольстві РФ у Мексиці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У дипломатичній службі підкреслили, що Макєєв "відмовляється від будь-якої участі посольства в цій справі" і не збирається повертатися в РФ.

Макєєв, який публікував відео на YouTube під ніком Alextime, на камеру ображав мексиканців і погрожував їм, супроводжуючи записи демонстрацією нацистської символіки.Читайте такожМексиканці вимагають депортації росіянина, побитого за образи

За чотири роки життя в Канкуні Макєєв перетворився на місцеву знаменитість. Мексиканці прозвали його «Російський наці-лорд» і навіть запустили хештег #LordNaziRusso.

19 травня кілька сотень людей оточили будинок Макєєва в Канкуні. Один із них, 19-річний Карлос Едуардо, проник у будинок Макєєва, той завдав йому три ножових поранення. Тоді натовп вибив двері і почала жорстоко бити "наці-лорда".

Мексиканець помер від отриманих ран. Макєєв після побиття отримав важкі травми і був поміщений в лікарню, звідки незабаром був виписаний та взятий під варту.

До того, як переїхати в Мексику, Макєєв записував відео для блогу в Росії - у своїх роликах озброєний тесаком чоловік розгулював по місту з камерою і принижував дітей, підлітків і пенсіонерів. Він двічі притягувався до кримінальної відповідальності, але уникнув покарання. У результаті його направили на примусове лікування в психоневрологічну клініку, де він не провів багато часу. Однак після того, як інтерес до нього зріс не тільки з боку аудиторії його блогу, але і з боку ЗМІ та громадськості, він вирішив перебратися в Мексику з рідного підмосковного міста Електросталь.