У мережі з'явилися фото нового запуску балістичної ракети КНДР. За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Вонсан. Ракета полетіла в східному напрямку.

Північна Корея назвала успішним запуск цієї балістичної ракети. У заяві ЦТАК зазначається, що випробування були проведені для оцінки системи "високоточного наведення". За запуском ракети спостерігав глава країни Кім Чен Ин.

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Ракета потрапила в намічену ціль з відхиленням в сім метрів. Кім Чен Ин після проведення випробування наказав продовжувати розробку більш потужних видів стратегічних озброєнь.

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея провела випробування системи протиповітряної оборони нового типу. Як стверджує Пхеньян, нова ППО розроблена фахівцями національної академії військових наук, і, порівняно з минулим роком, поліпшені можливості системи по ефективності виявлення та відстеження цілей, а також по точності удару.