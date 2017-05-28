З'явилося відео запусків нових ракет ППО у Північній Кореї

У Північній Кореї показали відео випробувальних запусків нових ракет "земля-повітря" протиповітряної оборони країни, як повідомляють РИА Новости.

Вранці в неділю стало відомо про тестові пуски нових ракет, спрямованих на перехоплення безпілотників або ракет супротивника.

На випробуваннях був присутній лідер країни Кім Чен Ин, який назвав їх "успішними" та наказав підлеглим розпочати серійне виробництво нового виду озброєнь.

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"Подібно до блискавки (ракета) в мить рознесла в пил безпілотник і ракету противника", - коментує пуск голос за кадром.

Як повідомляв УНІАН, лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за "успішним випробуванням" системи протиповітряної оборони "нового типу". Після цього він розпорядився "приступити до масового виробництва і розгортання таких систем в країні, в тому числі в лісових масивах".

Зазначається, що Кім Чен Ин похвалив військове керівництво країни і зазначив, що порівняно з минулим роком покращилися можливості зброї у виявленні, переслідуванні і знищенні об'єкта, підвищився відсоток попадання в ціль. Крім того, вдалося усунути ряд дефектів.