Директор з комунікацій Білого дому йде у відставку - The Washington Post

Директор із комунікацій президента США Дональда Трампа Майк Дюбке залишає свою роботу в Білому домі через менш ніж три місяці на посаді. Про це повідомило близьке до адміністрації президента джерело газети The Washington Post.

Читайте такожНа США більше не можна покладатися - МеркельОстаннім часом Трамп відкрито критикував Дюбке. Наприклад, президент був обурений тим, що його команда запропонувала суперечливі пояснення рішення звільнити директора ФБР Джеймса Комі.

За інформацією видання, Дюбке мав намір піти у відставку ще 18 травня, але поки залишається на роботі.

Перед від'їздом в останнє закордонне турне Трамп припустив, що, можливо, внесе зміни в свою комунікаційну стратегію, зокрема скоротить кількість щоденних брифінгів прес-секретаря. У ЗМІ повідомлялося, що Трамп розглядає варіант заміни щоденних брифінгів власними виступами раз на два тижні.