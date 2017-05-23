Помер актор, який зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах

Актор Роджер Мур, який прославився роллю Джеймса Бонда помер на 90-му році життя. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в акаунту актора у Twitter.

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Мур зіграв агента 007 Джеймса Бонда в семи фільмах - «Живи і дай померти» (1973), «Людина із золотим пістолетом» (1974), «Шпигун, який мене любив» (1977), «Місячний гонщик» (1979), «Тільки для твоїх очей »(1981),« Восьминіжка »(1983) і« Вид на вбивство »(1985).