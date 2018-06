Помер актор, який зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах

Актор Роджер Мур, який прославився роллю Джеймса Бонда помер на 90-му році життя. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в акаунту актора у Twitter.

Читайте такожЗірки на кінофестивалі у Каннах (фотогалерея)

Мур зіграв агента 007 Джеймса Бонда в семи фільмах - «Живи і дай померти» (1973), «Людина із золотим пістолетом» (1974), «Шпигун, який мене любив» (1977), «Місячний гонщик» (1979), «Тільки для твоїх очей »(1981),« Восьминіжка »(1983) і« Вид на вбивство »(1985).

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg