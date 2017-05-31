Вибух у дипломатичному районі Кабула: 80 загиблих та понад 300 поранених (відео)

13:13, 31 травня 2017
Світ
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Це вже другий вибух за місяць у столиці Афганістану.

В Кабулі прогримів вибух / REUTERS

У столиці Афганістану Кабулі недалеко від посольства Німеччини стався вибух. Терорист-смертник підірвав себе в замінованому автомобілі. Кількість загиблих від інциденту сягнула 80 осіб, ще понад 300 осіб отримали поранення.

Внаслідок вибуху пошкоджені будівлі посольств Німеччини та Франції. В МЗС Німеччини повідомили, що службовці посольства отримали поранення, наразі вони в безпеці.

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Це вже другий теракт, який стався у Кабулі цього місяця. На початку травня у столиці Афганістану пролунав вибух біля посольства США. Тоді загинули 8 мирних жителів, ще 25 отримали поранення.

Загалом з початку цього року в місті сталося щонайменше сім серйозних атак. Внаслідок яких загинули та отримали поранення кілька сотень людей.

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Новина в сюжеті: Теракт біля посольства Німеччини в Кабулі
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