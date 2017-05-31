РФ вирішила відповісти: персонами нон грата оголосили 5 співробітників посольства Молдови

У відповідь на висилку з Кишинева 29 травня п'яти російських дипломатів п'яти співробітникам посольства Молдови в Росії наказано залишити РФ у триденний термін. Про це повідомили в МЗС Росії, передає "ТАСС".

Читайте такожПрезидент Молдови обурився через рішення вигнати з країни російських дипломатів"Радник-посланник посольства Республіки Молдова в Російській Федерації Микола Мийня був запрошений до МЗС Росії, де йому була вручена нота, в якій вказується, що у відповідь на висилку 29 травня п'яти російських дипломатів з Кишинева, п'ять співробітників молдавської дипломатичної місії в Москві оголошені персонами нон грата, і їм наказано покинути територію Російської Федерації у триденний термін", - зазначили в дипведомстве.

У МЗС РФ висловили сподівання, що Кишинів усвідомить "контрпродуктивність" своїх дій стосовно Росії.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Молдові було оголошено персонами нон грата 5 російських дипломатів.