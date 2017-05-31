Прем'єр Чорногорії про депортацію свого депутата з РФ: небачений рівень деструктивності і примітивізму

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, заявив, що розчарований діями Москви щодо "чорного списку" чорногорських політиків. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцевий портал портал CDM.me.

Читайте такожВ Чорногорії затримали учасницю "газової схеми" Онищенка - САП"Чорногорія проходить процес розвитку демократії, але нас розчаровує таке ставлення (Росії – ред.) до нашої країни. Дивує небачений рівень деструктивності і примітивізму цього режиму" - сказав Маркович, коментуючи депортацію Росією чорногорського депутата.

Прокоментував він і інформацію про "чорний список" чорногорських політиків, щодо яких Росія ввела заборону на в’їзд.

За словами Марковича, достеменно невідомо, хто перебуває у списку, однак, як зазначив він, "це їх звична практика".

Як повідомлялось, у середу політикам Чорногорії, які підтримали вступ країни в НАТО, заборонили в'їзд в Росію.

За даними ЗМІ, у чорний список увійшли 70 чорногорських політиків, депутатів і урядовців. Серед тих, хто потрапив в список нев'їзних, названі прем'єр країни Душко Маркович, колишній глава уряду Міло Джукановіч і 46 депутатів парламенту, що підтримали вступ країни в НАТО.

Нагадаємо, глава МЗС Чорногорії Дарманович заявив, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії, намагаючись перешкодити наміру влади країни вступити в НАТО. Росія у відповідь заявила, що чорногорські влади такими звинуваченнями намагаються виправдати перед власним населенням вступ до НАТО.