Чорногорія заборонила в'їзд 149 росіянам і проросійськи налаштованим українцям

Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам Російської Федерації і проросійським українцям, які підтримують анексію Криму. Про це повідомляє видання b92.net.

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До "чорного списку" потрапив заступник прем'єр-міністра РФ Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генсека керівної партії "Єдина Росія" Сергій Железняк.

Про яких саме громадян України йдеться, не уточнюють.

Нагадаємо, нещодавно Росія заборонила в'їзд в країну чинному прем'єр-міністру Чорногорії Душко Марковичу і спікеру парламенту Івана Брайовичу, а також ряду чорногорських політиків.