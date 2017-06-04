ЗМІ опублікували фото ймовірного лондонського терориста

Один з користувачів соціальних мереж опублікував фото лежачого на тротуарі чоловіка, до тіла якого примотані якісь предмети, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожНа Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів - ЗМІ

Раніше газета Sun повідомила про те, що двоє нападників вбито. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Увечері в суботу кілька осіб загинуло в результаті серії нападів у Лондоні. Поліція не називає кількість жертв, газета Sun неофіційно повідомляє, що їх може бути семеро. Поліція веде розшук трьох підозрюваних.

Перший інцидент стався на Лондонському мосту. Фургон на швидкості близько 80 км/год врізався в натовп пішоходів. Щонайменше одна особа загинула, ще п'ять-шість постраждали. За деякими даними, машина залишила місце пригоди.

В районі "Боро маркет", де багато пабів і ресторанів, поліцейські застосували зброю після того, як отримали повідомлення про ножових атаках. Про те, що перехожих і відпочиваючих атакували невідомі з ножами, повідомляють численні очевидці.

Поліція Лондона кваліфікувала два інциденти, що сталися в місті в суботу ввечері на Лондонському мосту і в що знаходиться поруч районі "Боро Маркет", як теракти.