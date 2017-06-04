Попри санкції Пхеньян не відмовиться від ядерної програми
Незважаючи на розширення санкцій, керівництво Північної Кореї не думає відмовлятися від подальшої роботи над власною програмою створення ядерної зброї. Ядерні боєголовки вдосконалюватимуть, заявили в МЗС КНДР.
Північна Корея не має наміру згортати власну ядерну програму через розширення санкцій міжнародної спільноти. Про це в неділю, 4 червня, заявив речник МЗС КНДР, передає DW.
За словами представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї, розробка та вдосконалення ядерних боєголовок триватиме й надалі.
Читайте такожКНДР демонструє неповагу до Китаю - Трамп
У заяві наголошується, що здобуття статусу ядерної держави й надалі лишається метою Пхеньяна. Саме це, на думку дипломатичного відомства Північної Кореї, допоможе гарантувати та захистити незалежність країни.
Розширення санкції ООН проти КНДР у відповідь на ракетну та ядерну програму Пхеньяна в північнокорейському МЗС назвали "ворожим актом".
Нагадаємо, 2 червня у відповідь на північнокорейські ракетні випробування Рада Безпеки ООН додала в санкційний список ще 15 громадян КНДР та чотири організації.