Попри санкції Пхеньян не відмовиться від ядерної програми

23:45, 04 червня 2017
Світ
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Незважаючи на розширення санкцій, керівництво Північної Кореї не думає відмовлятися від подальшої роботи над власною програмою створення ядерної зброї. Ядерні боєголовки вдосконалюватимуть, заявили в МЗС КНДР.

Кім Чен Ин / REUTERS

Північна Корея не має наміру згортати власну ядерну програму через розширення санкцій міжнародної спільноти. Про це в неділю, 4 червня, заявив речник МЗС КНДР, передає DW.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї, розробка та вдосконалення ядерних боєголовок триватиме й надалі.

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У заяві наголошується, що здобуття статусу ядерної держави й надалі лишається метою Пхеньяна. Саме це, на думку дипломатичного відомства Північної Кореї, допоможе гарантувати та захистити незалежність країни.

Розширення санкції ООН проти КНДР у відповідь на ракетну та ядерну програму Пхеньяна в північнокорейському МЗС назвали "ворожим актом". 

Нагадаємо, 2 червня у відповідь на північнокорейські ракетні випробування Рада Безпеки ООН додала в санкційний список ще 15 громадян КНДР та чотири організації.

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Теги: #санкції#ракетні випробування КНДР#КНДР і США