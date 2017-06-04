Попри санкції Пхеньян не відмовиться від ядерної програми

Північна Корея не має наміру згортати власну ядерну програму через розширення санкцій міжнародної спільноти. Про це в неділю, 4 червня, заявив речник МЗС КНДР, передає DW.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї, розробка та вдосконалення ядерних боєголовок триватиме й надалі.

Читайте такожКНДР демонструє неповагу до Китаю - Трамп

У заяві наголошується, що здобуття статусу ядерної держави й надалі лишається метою Пхеньяна. Саме це, на думку дипломатичного відомства Північної Кореї, допоможе гарантувати та захистити незалежність країни.

Розширення санкції ООН проти КНДР у відповідь на ракетну та ядерну програму Пхеньяна в північнокорейському МЗС назвали "ворожим актом".

Нагадаємо, 2 червня у відповідь на північнокорейські ракетні випробування Рада Безпеки ООН додала в санкційний список ще 15 громадян КНДР та чотири організації.