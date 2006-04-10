Війна США з Іраном розпочинається на сторінках ЗМІ

Білий дім спростував повідомлення відомого американського журналіста видання "Нью-Йоркер" Сеймура ХЕРША про те, що США розглядають можливість удару по Ірану із застосуванням тактичної ядерної зброї, повідомляє в неділю телекомпанія "Фокс".

"Історія безсоромно роздута і розкручена без щонайменшого знання фактів або того, що думає президент", - цитує телекомпанія неназваного високопосадового представника адміністрації Джорджа БУША.

При цьому представник адміністрації попросив "взяти до уваги джерело" даного матеріалу, натякаючи на відому в США схильність С.ХЕРША до сенсаційності.

Інший високопосадовець, на якого посилається "Фокс", підкреслив, що в Білому домі ніхто не відмовлявся від дипломатичного врегулювання проблеми Ірану.

"Уряд США чітко заявив, що стосовно Ірану він реалізує дипломатичний підхід", - заявив представник адміністрації Дж.БУША, підкресливши, що в надрах міністерства оборони США можуть розроблятися різні плани просто на випадок непередбачених обставин.

Напередодні, посилаючись на власні джерела в адміністрації Дж.БУША, С.ХЕРШ виступив з твердженням, нібито один з варіантів можливого військового удару США по цілях в Ірані, що розглядається Білим домом, включає застосування американської тактичної ядерної зброї.

Джерела С.ХЕРША стверджують, що адміністрація Дж.БУША "збільшила таємну діяльність усередині Ірану і активізувала планування можливого масованого повітряного удару" по іранських ядерних об`єктах.

Повідомляючи про те, що зараз "проводяться операції, спрямовані, схоже, на залякування Ірану", С.ХЕРШ пише, що "літаки тактичної авіації ВМС, діючи з авіаносців в Аравійському морі, з минулого літа здійснюють в зоні дії іранських прибережних радарів польоти, що імітують місії по доставці ядерної зброї - маневри по швидкому підйому, відомі як "бомбардування через плече", зазначає РІА «Новости».