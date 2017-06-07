У парламенті Ірану сталася стрілянина, є постраждалі (відео)

У будівлі парламенту Ірану стався інцидент зі стріляниною, повідомляє Reuters.

Видання уточнює, що не змогло підтвердити цю інформацію з незалежних джерел.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

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За даними агентства Tasnim, в результаті стрілянини поранено дві людини. Також, за інформацією Tasnim, у будівлі утримуються заручники, однак представники служби безпеки не підтверджують цю інформацію.

За деякими даними, зазначає Tasnim, нападник заарештований, проте підтвердження цієї інформації немає.

Видання Fars повідомляє про трьох поранених – бійця Вартових ісламської революції і двох цивільних, які прийшли в парламент для зустрічі з депутатами від свого регіону.

Особа нападника поки не встановлена. Як заявив журналістам один із депутатів, злочинець спробував сховатися в одній з довколишніх будівель, проте був затриманий.

Як розповів виданню член парламенту Ельяз Хазраті, нападників було троє, два з яких були озброєні автоматами Калашнікова, а третій - пістолетом.

Крім того, передає Tasnim, стрілянина почалася і в мавзолеї аятолли Хаменеї.