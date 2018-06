У парламенті Ірану сталася стрілянина, є постраждалі (відео)

У будівлі парламенту Ірану стався інцидент зі стріляниною, повідомляє Reuters.

Видання уточнює, що не змогло підтвердити цю інформацію з незалежних джерел.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV