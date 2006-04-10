Складено щорічний рейтинг найкомфортніших міст світу

Цюріх визнано містом з найвищою якістю життя, повідомляє Reuters. Це швейцарське місто заслужило найвищий бал у дослідженні, проведеному компанією Mercer.

Фахівці Mercer щороку складають звіти, що дозволяють визначити, які міста миру можуть забезпечити найкращі умови для роботи фахівців з-за кордону. Міста оцінюються по 39 параметрах, серед яких: безпека, культурні визначні пам`ятки, медичне обслуговування, транспортна система і умови для дозвілля.

Цюріх очолює список найкомфортніших міст уже другий рік поспіль. Другий рядок у 2006 році також посідає швейцарське місто - Женева, на третьому місці - канадський Ванкувер.

У першій десятці рейтингу опинилися одразу 7 європейських міст, три з них у в Німеччині - це Франкфурт, Дюссельдорф і Мюнхен. З міст, розташованих на інших континентах, окрім Ванкувера в десятці лідерів знаходяться: Окленд (Нова Зеландія) - 5 місце і Сідней (Австралія) - 10 місце.

Кращим з погляду якості життя містом США, згідно з дослідженням Mercer, є Гонолулу (27-е місце), а гіршим - Х`юстон, що зайняв 68-й рядок.

Серед європейських столиць найкращий результат показав Брюссель - 14 місце, Берлін має 16-е, Париж – 33-е, Лондон – 39-е, а Мадрид - 45 місце.

Кращим японським містом визнаний Токіо - 35 місце у списку, в Китаї комфортніше всього жити в Шанхаї - 103 місце рейтингу і Гонконгу - 68 місце.

Абсолютним аутсайдером названий Багдад, його набагато випереджають Браззавіль (Конго) і Бангі (Центральноафриканська республіка).

Лента.ру