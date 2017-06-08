Стати "васалом" сусідів або протистояти: журналіст пояснив перспективи кризи в Катарі

Якщо Катар підкориться вимогам Саудівської Аравії в питаннях зовнішньої політики, він втратить всі свої зовнішньополітичні досягнення за 20 років, але поверне нормальні зв'язки з сусідами. Якщо відмовиться підкорятися - отримає режим жорсткого протистояння з Саудівською Аравією, ОАЕ і особисто президентом Трампом. Про це пише в своїй статті для nv.ua "Коли настає катарсис" Іван Яковина.

Він нагадує, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр 7 червня сформулював, чого хочуть домогтися ініціатори блокади від Катару.

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"Ер-Ріяд і інші не хочуть міняти катарський режим, але мають намір домогтися зміни його політики. Мова йде про припинення підтримки рухів Хамас і Брати-мусульмани. Крім того, арабські диктатори напевно хотіли б заткнути рот Аль-Джазірі і отримати від Дохи якісь економічні преференції. Ну, а Саудівська Аравія — вустами підконтрольної преси (іншої там просто немає) недвозначно натякає: якщо Катару не потрібні проблеми, він повинен повернутися в статус королівського васала, забути про власну зовнішню політику і слідувати у фарватері Ер Ріяду. Інакше блокада буде нескінченною", - йдеться в статті.

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"Якщо Катар підкориться, він втратить всі свої зовнішньополітичні досягнення за 20 років, але поверне нормальні економічні зв'язки з країнами регіону. Інший варіант — це перехід емірату в режим жорсткого протистояння з Саудівською Аравією, ОАЕ і особисто президентом Трампом. Це куди більш цікава опція", - пише Яковина.

На його думку, Катар за останні десятиліття обзавівся багатим досвідом зміни режимів у своїх країнах і володіє гігантськими грошима.

"Він в змозі похитнути позиції недругів. І поле можливостей тут надзвичайно широке: від підтримки синайських бойовиків в Єгипті і шиїтських проповідників в Саудівській Аравії до скупки американських конгресменів, незадоволених Трампом. І м'яч зараз на боці Катару", - йдеться в статті.

Нагадаємо, в понеділок Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ємен і Мальдівська Республіка оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, висунувши проти нього схожі обвинувачення. Пізніше до них приєдналися Маврикій і східний уряд Лівії. Громадяни Катара повинні покинути територію цих країн, повітряний простір закрито для катарських літаків. Йорданія прийняла рішення знизити рівень дипломатичного представництва в Катарі, а також закрити місцевий офіс катарського телеканалу "Аль-Джазіра".

Арабські країни підозрюють уряд Катара у фінансуванні і озброєнні радикальних ісламістських угруповань у Сирії. За даними Financial Times, сусідів Катара також обурив викуп у мільярд доларів, заплачений ісламістам за викрадених громадян Катара в Іраку і Сирії.

Влада Катара назвала рішення перервати з ним зв'язки необгрунтованим, але запевнила, що це "не позначиться на нормальному життю громадян і жителів країни". Міністр закордонних справ Катара раніше заявив телеканалу "Аль-Джазіра", що Катар готовий витримати "блокаду", але зазначив, що жителі країни стали жертвами "колективного покарання" іншими країнами.

За його словами, влада Катара не збираються вживати заходів у відповідь, проте незадоволена тим, що суперники в боротьбі за вплив у регіоні "намагаються нав'язати свою волю Катару або втрутитися в його внутрішні справи". Він також заявив, що обвинувачення в підтримці ісламістів грунтуються на "сфабрикованих доказах і брехні".

У вівторок президент США Дональд Трамп безпосередньо пов'язав рішення арабських держав розірвати дипломатичні відносини з Катаром зі своїм недавнім візитом на Близький Схід. Тиск, який інші країни чинять на Катар, на думку Трампа, може стати "початком кінця жахів тероризму".

Незабаром після заяви Трампа Пентагон подякував катарськйі владі за "відданість безпеці в регіоні" і за можливість присутності американських військових на авіабазі США "Аль-Удейд" у Катарі. Білий дім заявив, що США спілкуються з усіма сторонами конфлікту, щоб вирішити спір між важливими американськими союзниками.

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