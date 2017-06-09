У метро Нью-Йорка з'явився потяг з безкоштовною онлайн-бібліотекою

У Нью-Йорку створили безкоштовну онлайн-бібліотеку, якою може користуватися кожен пасажир, пише 24 канал.

Така опція з'явилася у жителів і гостей міста завдяки зусиллям публічних бібліотек Нью-Йорка, Брукліна і Квінса. Бібліотека буде безкоштовною протягом шести тижнів.

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"Місія Нью-Йоркської публічної бібліотеки полягає в тому, щоб зробити інформацію і знання доступними для всіх. Тому ми створили безкоштовну бібліотеку в метро - так ми заохочуємо до читання і самоосвіти", - сказав президент публічної бібліотеки Тоні Маркс.

Щоб отримати доступ, потрібно підключитися до мережі Wi-Fi Transit. Потім зайти на сайт SubwayLibrary.com і вибрати ту книгу, яка вам сподобається. Книги можна скачати на свій телефон або в електронну книгу, щоб прочитати пізніше.