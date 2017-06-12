"Называла свиньей фашистской": школярі в РФ розповіли, що кажуть їм вчителя про участь у мітингах (відео)

Московські школярі, які прийшли на Тверську, де проходять антикорупційні протести, розповіли, що кажуть їм вчителя про участь у мітингах.

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Відео опублікувало "Настоящее время" в Twitter.

"Она называла меня свиньей фашистской, тварью, мразью", - говорить один зі школярів.

Школярі на Тверській – що кажуть їм вчителя про участь у мітингах: "Вона називала мене свинею фашистської, тварюкою, мерзотою" @navalnylivepic.twitter.com/5Gj3lxWagT — Теперішній Час (@CurrentTimeTv) June 12, 2017

Як повідомляв УНІАН, в Росії проходять акції протесту проти корупції. За даними прихильників опозиції, самого ініціатора акції - опозиціонера Олексія Навального силовики затримали після виходу з будинку. Крім того, в Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами. Крім того, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.