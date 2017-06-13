Британський серіал "Лютер" повернеться на екрани

Телеканал ВВС прийняв рішення запустити у виробництво п'ятий сезон серіалу "Лютер" з Ідрисом Ельбою у головній ролі, повідомляє DT.UA з посиланням на Variety. Як зазначає видання, останній на даний момент сезон серіалу був випущений у 2015 році.

Читайте такожФінальна серія сьомого сезону "Гри престолів" стане найдовшою в історії проектуЗйомки п'ятого сезону, який складатиметься з чотирьох епізодів, почнуться на початку 2018 року. Серіал повернеться на екрани, оскільки його творець Ніл Крос і Ельба прийшли до висновку про те, що у головного героя "залишилося багато незавершених справ".

Проект присвячений лондонському детективу Джону Лютеру. Серіал номінувався на премії "Еммі", а Ельба виграв "Золотий глобус".