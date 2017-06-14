"Спочатку планували вчотирьох": в Колумбії вперше офіційно оформили шлюб троє чоловіків

У Колумбії вперше оформили офіційний шлюб між трьома чоловіками.

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Влада визнала за новим союзом всі громадянські права, які отримують в країні традиційні сім'ї, в тому числі право спадкування.

Наголошується, що всі партнери підписали необхідні юридичні документи у місті Медельїн 12 червня. У шлюб вступили актор Віктор Уго Прада, спортивний тренер Джон Алехандро Родрігес і журналіст Хосе Мануель Бермудес, пише Daily Mail.

Як зазначив юрист і правозахисник Герман Перфетті, в Колумбії існує безліч одностатевих союзів з трьох осіб, але це перший випадок, зареєстрований офіційно.

"Це визнання того, що існують і інші види сімей", - зазначив він.

«Ми живемо разом і ділимо між собою все», - зазначив Гюго в інтерв'ю місцевій радіостанції Caracol.

Він також зазначив, що спочатку шлюб планувався між чотирма чоловіками, які перебували у відносинах протягом чотирьох років, але один з партнерів помер від раку.

Чоловіки актора, вчитель фізкультури і журналіст, «відсвяткували» раніше своє весілля в 2000 році, тоді одностатеві шлюби ще не були офіційно визнаними.

Відомо, що в 2016 році Колумбія стала четвертою південноамериканською країною (після Аргентини, Бразилії та Уругваю), в якій узаконили одностатеві шлюби.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві пройшла церемонія відкриття форуму "Київпрайд 2017".