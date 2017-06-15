Внаслідок вибуху біля дитячого садка в Китаї загинули 7 осіб (відео)

16:08, 15 червня 2017
Світ
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Вибух прогримів в той момент, коли батьки забирали дітей з дитячого садка.

фото facebook.com/PeoplesDaily

У Китаї сім людей загинули та 59 постраждали в результаті вибуху біля входу в дитячий садок. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

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За інформацією поліції, вибух стався близько 16:50 за місцевим часом біля входу в дитячий садочок, який знаходиться в місті Фенсянь у провінції Цзянсу. Вибух прогримів в той момент, коли батьки забирали дітей з дитячого садка.

Як зазначає місцева газета Xiandaikuaibao, посилаючись на неназваного свідка події, вибухнула пляшка з газом для приготування їжі.

На відеозаписі, опублікованому виданням People's Daily видно, що більше дюжини людей лежать на землі біля залізної огорожі дитячого садка.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі стався вибух у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку.

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Теги: #вибух в Китаї#вибух біля дитсадка