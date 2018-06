Внаслідок вибуху біля дитячого садка в Китаї загинули 7 осіб (відео)

У Китаї сім людей загинули та 59 постраждали в результаті вибуху біля входу в дитячий садок. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

За інформацією поліції, вибух стався близько 16:50 за місцевим часом біля входу в дитячий садочок, який знаходиться в місті Фенсянь у провінції Цзянсу. Вибух прогримів в той момент, коли батьки забирали дітей з дитячого садка.

Як зазначає місцева газета Xiandaikuaibao, посилаючись на неназваного свідка події, вибухнула пляшка з газом для приготування їжі.

На відеозаписі, опублікованому виданням People's Daily видно, що більше дюжини людей лежать на землі біля залізної огорожі дитячого садка.

