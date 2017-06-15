У Кривому Розі стався вибух у будинку

У Кривому Розі пролунав вибух у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку. Про це повідомили місцеві мешканці у Facebook, передає ТСН.

"Кремлівська, 21 (Січеславська – після перейменування), 4-й поверх, квартира над магазином "Гурман". Близько 10 хв тому рвануло – імовірно, газова колонка", - написав Денис Овсяник.

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За його словами, після вибуху квартира спалахнула, на місце інциденту вже прибули співробітники ДСНС, правоохоронці та газові спеціалісти.

"Дорога всіяна осколками і уламками, рух у бік 95 кварталу здійснюється тільки зустрічною смугою, - додав мешканець міста.

Уточнюється, що займання сталося на кухні, загальна площа пожежі становить 16 кв.м. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Наразі рятувальники евакуювали частину жителів з будинку і гасять пожежу, на вулиці смердить газом.