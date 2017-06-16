Міжнародна коаліція не може підтвердити загибель лідера ІД

Міжнародна військова коаліція проти "Ісламської держави" (ІД) під егідою США заявила, що не може підтвердити повідомлення росіян про знищення лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді під час російського авіаудару в Сирії, повідомляє Reuters.

Читайте такожМіноборони Росії похвалилось можливим знищенням ватажка ІД"Ми не можемо підтвердити", - заявив речник коаліції полковник Джон Доріан.

Раніше з'явилася інформація про те, що міністерство оборони РФ перевіряє інформацію про загибель лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді внаслідок удару російської авіації по південному передмістю Ракки, який був здійснений в кінці травня.