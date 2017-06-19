Рамсі здаватиметься маленькою дитиною: у "Грі престолів" з’явиться новий найстрашніший лиходій

Творці серіалу «Гра престолів» обіцяють показати глядачам у 7 сезоні саги нового найстрашнішого лиходія, пише Independent.

Попередні негативні персонажі, за словами актора Йохана Філіпа Асбека, потускніють поруч із новим героєм Еуроном Грейджоєм.

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"Після цього сезону Рамсі буде здаватися маленькою дитиною", – сказав актор.

Як повідомляв УНІАН раніше, ЗМІ оприлюднили справжнє ім'я Джона Сноу з серіалу «Гра престолів». Цю інформацію у новому номері журналу Empire спочатку помітили користувачі Reddit, а потім і онлайн-видання, в тому числі Screen Rant. З самого початку книжкової серії Джорджа Мартіна «Пісня льоду та вогню» було ясно, що Сноу – більше, ніж просто бастард Неда Старка. З часом з'явилася популярна фанатська теорія, згідно з якою це син Ліанни Старк (сестри Неда) і її коханого Рейгара Таргаріена.