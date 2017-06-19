РФ буде постачати вертольоти для "Містралів", які так і не змогла отримати

Росія буде постачати вертольоти для вертольотоносців «Містралі». Про це повідомляють «РИА Новости».

Країна виграла тендер на постачання вертольотів Ка-52К "Катран" Єгипту для вертольотоносців "Містраль".

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Видання повідомляє, що Єгипет планує придбати вертольоти для розміщення їх на вертольотоносців типу "Містраль".

Нагадаємо, Єгипет купив два «Містралі», які Франція побудувала за замовленням РФ. Однак кораблі РФ так і не отримала через її агресію в Україні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у вересні минулого року французька влада передала Єгипту вертольотоносець "Містраль".

Після того, як був укладений контракт, за яким вертольотоносці повинні були дістатися Каїру, творцям корабля довелося міняти всі написи на борту і перекладати інструкції, спочатку написані російською. Одразу цей корабель «Містраль» називався «Севастополь».