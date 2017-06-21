Путін зганьбився перед американцями з відеозаписом ударів нібито російської авіації через Шойгу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що запис авіаудару, показаний Володимиром Путіним режисерові Оліверу Стоуну, належить Міністерству оборони РФ, і повідомлення про те, що на відео показано дії не російської авіації, є недостовірними і недоречними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи можуть в Кремлі підтвердити, що на записі дійсно показано дії російської авіації в Сирії.

«Воно неправильне (подібне твердження). Можу підтвердити. Це матеріали Міністерства оборони, це частина їх доповіді президенту. Міністр оборони це представив президенту, і якась частина була продемонстрована президентом Оліверу Стоуну. Такі твердження є недостовірними і недоречними», - сказав Пєсков.

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На питання, кому належить мобільний телефон, з якого президент показав запис, тоді як Путін часто згадував, що не користується стільниковим телефоном, Пєсков відповів: «Одному із співробітників».

На уточнююче запитання, співробітнику якого саме відомства чи органу належав телефон, Пєсков сказав: «Які забезпечують роботу президента».

Як повідомлялося, в серіалі «Путін» американського режисера Стоуна російський президент показав відео, де, за його словами, зафіксована «робота» авіації РФ в Сирії.

Разом з тим журналісти з'ясували, що насправді на тому відео американський вертоліт «Апач» атакує талібів в Афганістані в 2009 році. При цьому на американське відео, показане Путіним під виглядом російського, накладено переговори пілотів російською мовою.