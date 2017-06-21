Чоловік Єлизавети II був госпіталізований

У Лондоні чоловік королеви Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп, госпіталізований через інфекцію, повідомляє Telegraph з посиланням на Букінгемський палац.

Представники британської королівської сім'ї назвали госпіталізацію «запобіжним заходом». Вони також відзначили, що герцог знаходиться в хорошому настрої.

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Таким чином, Філіп пропустить церемонію відкриття парламенту. Супроводжувати Єлизавету II буде її син, принц Чарльз.

Крім того, герцог не зможе прийти на королівські скачки в Аскоті.

Раніше повідомлялося, що чоловік королеви Великобританії йде на пенсію.