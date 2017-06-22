Російський домен Google розблокували

Адресу google.ru видалили з реєстру заборонених сайтів, інформації про нього немає на сторінці blocklist.rkn.gov.ru, пише Republic.

Як пояснив голова Роскомнагляду Олександр Жаров, у Google редирект з сайту букмекерської компанії, тому оператори почали його блокувати. За словами Жарова, компанія прибрала редирект, проблему швидко вирішили.

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Видання зазначає, що провайдери почали блокувати російський домен Google 22 червня, хоча в реєстр він потрапив ще у червні 2016 року. В інформації реєстру було зазначено, що це було зроблено на вимогу Федеральної податкової служби.

Як повідомляв УНІАН, російський домен Google (google.ru) потрапив у список заборонених сайтів.