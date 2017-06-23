Подругу екс-президента Південної Кореї засудили до трьох років в'язниці

Близька подруга колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе - фігурантка гучного корупційного скандалу Чхве Сун Силь - засуджена до трьох років позбавлення волі. Суд Центрального округу Сеула визнав її винною в тому, що вона протизаконно домоглася прийняття своєї дочки в сеульський університет. Про це повідомляє Deutsce Welle з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

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Звинувачення змогло довести, що під тиском Чхве Сун Силь правила прийому до університету були змінені так, щоб забезпечити надходження її дочки. Обвинувальні вироки винесені всім дев'яти фігурантів справи. Колишній ректор вузу Чхве Ген Хі засуджено до двох років ув'язнення. Решта сім людей отримали покарання від умовних термінів позбавлення волі та штрафів до двох років в'язниці.

Рішення суду стосується лише одного з численних пунктів звинувачень, висунутих проти колись впливової Чхве. Її підозрюють у зловживанні дружніми зв'язками з президентом для примусу південнокорейських компаній до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Ці кошти Чхве, за версією слідства, могла витратити на особисте збагачення. Їй також закидають надання тиску на діяльність уряду при відсутності офіційної посади при главі держави. Двох колишніх помічників президента підозрюють в передачі Чхве Сун Силь секретної інформації.

Сама Пак Кин Хе 10 березня 2017 року рішенням Конституційного суду була усунута від влади і достроково зміщено з посади президента. 31 березня її заарештували. Їй загрожує 10 років в'язниці. Пак Кин Хе звинувачують в передачі секретної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем, вимагання та корупції.