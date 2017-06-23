У Туреччині в аквапарку загинули п'ятеро людей від удару струму

У Туреччині, на на північному заході країни п'ять людей, у тому числі троє дітей, загинули від удару електричним струмом в аквапарку. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався в місті Акьязі, провінції Сакарья, за 100 км на схід від Стамбулу. Видання пише, що менеджер парку та його син пірнули в басейн, намагаючись допомогти трьом дітям.

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Всі п'ятеро були доставлені до лікарні, однак їх не вдалося врятувати. Поки що незрозуміло, як басейн став електрифікованим. Розслідування вже розпочато.

Турецкьі ЗМІ повідомили, що загинули 58-річний менеджер парку та його 30-річний син.