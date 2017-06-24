Суд у Бельгії виніс заочний вирок восьми принцесам із ОАЕ

Вісім принцес з Об'єднаних Арабських Еміратів визнані винними в незаконному перевезенні людей і такому, що принижує людську гідність, ставленні до прислуги.

Суд Брюсселя заочно засудив їх до 15 місяців умовного тюремного ув'язнення і штрафів по 165 тис. євро з кожної, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мова йде про принцесу Шекха Аль-Нахайян та сімох її доньок. Суд встановив, що під час візитів у бельгійську столицю в 2007-2008 роках вони тримали понад 20 привезених із собою служниць практично в рабських умовах. Для королівських осіб був орендований цілий поверх в дорогому готелі.

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Про подію стало відомо, оскільки одній із служниць вдалося втекти і подати заяву в поліцію. Вона стверджувала, що від прислуги вимагали бути готовими до роботи 24 години на добу без вихідних. Їм доводилося спати на підлозі, а харчувалися вони недоїдками зі столу принцес.

Під час судового процесу адвокати принцес заперечували всі звинувачення.

Самі королівські особи на слуханнях не були присутні. Як стверджують правозахисники, малоймовірно, що ОАЕ видасть Шекху Аль-Нахайян та її доньок.

Справа триває з 2008 року, але до суду дійшла лише у травні цього року через складнощі з допуском адвокатів.

Бельгійська правозахисна організація Myria, завдяки якій справа дійшла до суду, заявила, що справа була "важливим кроком у боротьбі проти незаконного перевезення людей, яка не повинна залишатися безкарною".

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Під час судового процесу представник з питань роботи мігрантів правозахисної організації Human Rights Watch Ніколас Макгіен сказав Бі-бі-сі, що буде "досить істотно", якщо одну з найбагатших родин у світі публічно зв'яжуть з використанням незаконного перевезення і рабів.

В країнах Перської затоки рабство все ще поширене, хоч це і незаконно, поскаржився Макгиэн.