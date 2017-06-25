У Пакистані внаслідок вибуху бензовоза загинуло понад 120 осіб

Щонайменше 123 особи загинули та десятки отримали поранення внаслідок вибуху бензовоза у пакистанській провінції Панджаб, повідомляє телеканал Al Jazeera.

За даними каналу, інцидент стався сьогодні вранці, коли велика кількість людей зібралася збирати бензин з транспортного засобу, що перекинувся.

«Раптом на цій території виникло полум'я, і більшість людей потрапили у той вогонь», - цитує канал слова свідка трагічної події.

Читайте такожУ Пакистані 40 людей стали жертвами трьох вибухів, понад сто поранені

Також повідомляється про щонайменше 90 постраждалих, які були транспортовані в медичні заклади, але, враховуючи, що найближча лікарня не має опікового відділення, очікується зростання кількості загиблих. Серед загиблих і травмованих були діти.

За даними Al Jazeera, рятувальники прибули на місце події відразу після вибуху, рятувальна операція триває.

Вогонь знищив велику кількість мотоциклів та інших транспортних засобів.