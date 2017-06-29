Інваліду-візочнику до літака японської авіакомпанії довелось видиратися на руках

При вильоті з аеропорту японського острова Амамі працівники бюджетної авіакомпанії Vanilla Air заявили мандрівнику-візочнику, що не допустять його до посадки з міркувань безпеки, якщо він не зможе без сторонньої допомоги піднятися по сходах в літак. Пасажир залишив інвалідне крісло і видерся по сходах за допомогою рук.

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Як пише Російська служба ВВС, європейська бюджетна авіакомпанія Vanilla Air пізніше принесла йому вибачення.

На сайті компанії сказано, що оскільки наразі в аеропорту Амамі немає можливості запустити посадковий ескалатор для пасажирів на інвалідному візку, їм буде надано спеціальне крісло.

Хідето Кіджима - досвідчений мандрівник. Як він писав у своєму блозі, йому довелося побувати більш ніж в 200 аеропортах в 158 країнах. Кіджима пересувається на інвалідному візку зі шкільного віку. У 1990 році йому паралізувало ноги в результаті нещасного випадку при грі в регбі. Зараз він очолює японський туристичний центр - некомерційну організацію, яка вивчає питання доступності Японії для туристів.

В аеропортах, не пристосованих для обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, він зазвичай покладався на допомогу друзів або співробітників авіакомпанії. Деколи подорож була важкою, але йому ніколи не говорили, що він не може сідати в літак, пише Кіджима.

В інтерв'ю японському телеканалу Nippon TV Кіджима розповів, що його здивували суворі правила авіакомпанії. "Цікаво, подумав я, чи не здається співробітникам аеропорту, що вони діють неправильно?" - говорить він.

Цього року відбулося ще кілька інцидентів, пов'язаних з посадкою пасажирів на борт. Так, в квітні стався скандал на борту літака United Airlines.

Авіакомпанія продала дуже багато квитків на літак, внаслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів покинути свої місця заради розміщення співробітників United Airlines. Після того, як пасажири відмовилися, їх змусили зробити це самі співробітники авіакомпанії. Одного з пасажирів виводили з літака із застосуванням сили.

В результаті інциденту пасажир отримав струс мозку, перелом носа і позбувся декількох зубів. Після цього ринкова вартість United Airlines в ході торгів 11 квітня впала більш ніж на $600 млн. Керівництву авіакомпанії довелося особисто принести вибачення за інцидент. Крім того, після скандалу авіакомпанія переглянула свої правила бронювання квитків.