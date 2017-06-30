Ле Пен висунули звинувачення у справі фіктивних помічників у ЄП

Лідерці ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен висунули звинувачення у "зловживанні довірою" у справі працевлаштування її помічників у Європарламенті.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

У п’ятницю прокуратура викликала Ле Пен для надання свідчень у справі. Наприкінці слухань лідерці французьких ультраправих висунули звинуваченні у "зловживанні довірою".

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За словами адвоката французької депутатки, Ле Пен подасть апеляцію на це рішення, оскільки воно "порушує принцип розподілу влади".

Європарламент звинувачує Марін Ле Пен у фіктивному працевлаштуванні своїх помічників. Ідеться про двох осіб, яким виплачували зарплату з бюджету ЄП, в той час як вони ні дня не пропрацювали у Стразбурзі, а натомість працювали у штаб-квартирі "Національного фронту".

У зв’язку з цим Європарламент оцінює свої збитки у 5 мільйонів євро.